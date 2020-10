Slik feirer du Halloween trygt

Det blir en annerledes halloween i år, men du kan fortsatt gå knask eller knep, OM du tar forholdsregler.

Kunnskapsminister Guri Melby oppfordrer barn til å feire bursdag eller halloween sammen med klassekameratene eller barn fra barnehagen.

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge onsdag, oppfordret kunnskapsministeren barn og unge til å feire bursdag eller halloween sammen med klassen eller sin avdeling i barnehagen.

– Når vi strammer inn og sier at man ikke kan ha flere enn fem gjester, så gjelder ikke det for barn. Det er fordi barn som går sammen, enten i barnehage eller skole, fortsatt kan være sammen med sin kohort, sa Melby.

Andre regler

Statsråden fortalte at de har fått spørsmål om hvorfor det er andre regler for skole og barnehage enn det er ellers i samfunnet.

– Regjeringen har prioritert å skjerme barn for inngripende tiltak. Vi strammer inn tiltakene ellers i samfunnet for det skal være trygt for barn, elever og ansatte å komme på skole eller barnehage.Ungdom smitter mer enn barn

Melby sa at det er lite smitte i barnehage og skole, og at vi har gode erfaringer med å holde dem åpne på en trygg måte. Hun sa også at de er klar over at ungdommer smitter i noe større grad enn mindre barn, men la til at ungdom smitter i mindre grad enn voksne.

– Når de (ungdommen) går over i et mer voksent smittemønster, er ikke helt avklart, men mest sannsynlig har det med antall kontakter å gjøre, sa Melby.

Dette er reglene:

Vurdér halloweenfest for personer i faste kohorter som klassen, barnehageavdelingen, vennegrupper eller familien.

* Kjøp og spis ferdiginnpakket godteri.

* Ikke del halloween-sminke med andre enn de du bor med.

* Både de som ringer på og de som åpner dører må være friske.

* Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.

* Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.

* Den som åpner døra, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.

* Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.

* Ikke del godteri.

* Ha gjerne en voksen med på runden som kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

* Sjekk lokale regler og smittesituasjonen der du oppholder deg på kommunenes nettside. Situasjonen kan endre seg raskt og før 31. oktober.

(©NTB)