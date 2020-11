VALG 2021: Slik ble Kjell-Børge Freiberg bitt av politikkbasillen

Kjell-Børge Freiberg (FrP) mener alle med samfunnsinteresse kan nå inn i politikken. – Alt handler om engasjement.

Han fikk øynene opp for politikken som 19-åring. En tale fra Carl I. Hagen inspirerte han til å finne ut mer om Fremskrittspartiet. I dag sitter han på Stortinget, og har lange dager med mye reising og møtevirksomhet.

En pris verdt å betale

Som politiker på Stortinget har Freiberg tett program, og noen ganger kan det bli litt mye. Men han synes det er en pris som er verdt å betale, ettersom han trives så godt i jobben som politiker. Han har tidligere vært olje- og energiminister, og i denne tiden hadde han flere viktige saker han jobbet med. En av sakene han trekker frem som spesielt arbeidskrevende og utfordrende var om hvorvidt oljefeltet Johan Sverdrup skulle utvides eller ikke.

– Til slutt ble forslaget vedtatt, og da jeg kjørte hjem den kvelden kjente jeg på en utrolig god mestringsfølelse. Det er da man ser hva man får igjen for arbeidet man gjør, og hvilke goder det medfører, for her var det snakk om investeringer på rundt 50 milliarder og mange arbeidsplasser, sier Freiberg.

Alle må starte en plass

Politikken kan virke innviklet og komplisert for mange, men Freiberg hevder at det slett ikke er så vanskelig som det kan høres ut. Selv startet han som novise, og har lest, hørt og snakket til seg kunnskap. Han forteller at det er viktig at særlig ungdommer får en finger innenfor politikken, slik at de kan få uttrykt sine meninger og være med å påvirke samfunnet. Selv deltok han på sitt første kommunemøte i 1995, og har siden han vært politisk aktiv.

– Den gang var jeg naturligvis spent og veldig usikker, men når jeg kom hjem satt jeg igjen med en kjempegod følelse. Da var det ingen tvil om at politikk var noe jeg ville fortsette med, forteller Freiberg.

Tips til ungdom

– Mitt råd til ungdom er å engasjere seg i samfunnet, og bruke den stemmen de har. Alle kan drive med politikk, uavhengig av karakterer, alder og kunnskap. Her er det engasjementet som gjelder, sier Freiberg entusiastisk.

Han understreker at karakterer er viktig, men ikke viktigst. Avslutningsvis forklarer han to måter å tilegne seg kunnskap om politikk på.

– Enten kan man gå inn på partienes sider og lese om hva de står for. Eller så kan man ringe til politikere på rådhuset, stortinget eller regjering og få partiene forklart direkte, avslutter Freiberg.

I VALG-serien skal vi presentere politikk og valgstoff laget for og av ungdom. Artiklene vil produseres av VOLs unge journalister, som varierer i alder mellom 15 og 20 år.

Målet med artikkelserien er å presentere politikk på en annen måte enn det vi vanligvis ser, gjennom pennen og øynene til unge mennesker.

Artiklene vil være tilgjengelig på VOL og VOL sin ungdomsnettside www.u247.no, i tillegg til VA.