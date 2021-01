Ungdommens valg 2021: Dette ville han kjempet for om Venstre fikk styre kommune og land alene

Vi i U247 vil frem mot stortingsvalget til høsten presentere flere saker om valg og valkamp det neste drøye halve året. Målet er å vise dere der hjemme hva de forskjellige politiske partiene står for, og hva de lokale politikerne her mener om veien videre for sin kommune, og landet so helhet.

I den forbindelse vil vi fremover stille alle politikerne som representerer et parti i kommunestyrene rundt om i Vesterålen et knippe spørsmål som skal gi dere et innblikk i den politikerens parti.

Først ut er en velkjent Venstre-politiker, nemlig Arne Ivar Mikalsen. Han er utdannet Samfunnsviter og jobber til daglig med voksenopplæring. Han sitter på Fylkestinget i Nordland, samt formannskap og kommunestyret i Hadsel kommune. Mikalsen har vært leder av Nordland Venstre, og sitter i styret i fylkeslaget.

Navn: Arne Ivar Mikalsen

Alder: 50

Parti: Venstre

Hvordan ble du involvert i politikk for første gang? – Sånn type innmeldt var nok som 16-17 åring i Unge Høyre. Der var jeg en periode. Før jeg havet i SU på slutten av Videregående. Så var jeg ute av partipolitikk, men alltid interessert, til jeg ble spurt om å stå på Hadsel Venstre si liste i 2007. Da kom jeg inn i kommunestyret. Siden har jeg ikke kommet meg ut.

Hvorfor endte du opp i det partiet du representerte i dag?: – Det er ikke mer komplisert enn at min nabo Jorun Fjellanger spurte. Jeg kunne nok ha stilte for ett par andre, om de hadde spurt. For jeg hadde bestemt meg for å si meg villig om jeg ble spurt. Da jeg mente og mener at man har en plikt til å delta lokalpolitikken, om man har muligheten. Når jeg nå først kom med i Venstre, så så jeg at dette var et parti jeg trives med, og er mest enig med, men jeg er slett ikke enig med Venstre i alt. Det er det bare i Nord-Korea at man er. Altså enig i ett parti i alt.

Har du noen gang vurdert å skifte parti/eller har du gjort det tidligere. I så fall: Hvorfor?: – Som dere ser over, så gjorde jeg det som ung. Nå er det ikke aktuelt. Jeg har funnet meg vel til rettet Venstre og kjenner partiet fra topp til bunn. Det er ingen andre partier jeg er mer enig med i sum, enn Venstre. Da er det noe meningsløst å melde overgang.

Hvorfor bør ungdom engasjere seg i politikk?: – Sånn enkelt sagt, så er det alltid sånn at den som tier den samtykker. Det at ungdom i for liten grad engasjerer seg politisk. Det gjør at mennesker som er ute av politikken for lengst, når dagens unge er voksne. De får bestemme hva som vil få betydning for dagen unge. F. eks innen klima og miljø. Om man engasjerer seg og blir med i et lokallag. Så vil man kunne få komme med innspill og meninger. Vi trenger alltid nye blikk på ting. Det er ikke sikkert at alt er mulig å gjennomføre, men om man ikke sier noe, så skjer det i alle fall ingenting. Så er det greit å ha med seg at ting tar ofte en del tid i politikk, man må holde ut. Da hjelper det å begynne tidlig om man vil ha forandring.

Om ditt parti fikk styre kommunen og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?: – Jeg tror ingen vil få rent flertall, så det må samarbeides med andre. Men Venstres fokus vil hele tiden være å sørge for kvalitet i skolen, så gode tilbud som mulig for barn og unge. Det betyr ungdomsklubber, med trygge voksen tilstede, nok lærere med gode kvalifikasjoner, samt transport slik at ungdom kan bruke tilbudene. Vi må sørge for at unge mennesker ikke faller utenfor, det koster mye både menneskelig og økonomisk.

Det skal alltid jobbes med god omsorg/helse for alle aldre, fra 0 til 100. Så må vi sørge for at kommunen er et bedre sted å overlevere til neste generasjon rent miljømessig og økonomisk. Det blir tre punkt.

Om ditt parti fikk styre landet og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?: – Nå sitter vi jo i regjering, men det er der som lokalt. Ingen har rent flertall. Da må det samarbeid til. Men om vi nå fikk 51%, så ville det være mye av det samme som lokalt. Sørge for en trygg oppvekst og skole. Det er viktig for fremtiden til landet. Så vil det alltid være viktig å ha ett blikk på at mennesker kan skape verdier. Uten verdiskapning stopper hele samfunnet og mange av velferdsgodene raskt opp. Så som Nr 2 vil jeg nok ha satt mye krefter inn på hvordan vi skal komme opp med nye og bærekraftige næringer for fremtiden. For uten det kan det fort bli mye mindre penger å fordele. Som jo er det politikk handler om, altså det å prioritere goder. Det å ta vare på naturen og klima vil alltid ha fokus for Venstre, så det må med på ei slik list. Det er nok jobb å ta tak i. Men vi er godt i gang. Utslippene går ned.