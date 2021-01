NBA 2k21: FIFA for basketballfans – noe å samle på?

NBA spillserien er basketballverden sitt motstykke til FIFA. Da de fleste i Norge har vokst opp med FIFA, har mange i USA vokst opp med NBA2k. Det er klart at dette spillet passer best for basketballinteresserte, men for en som aldri har spilt basketball, eller hørt om denne spillserien, er det verdt å prøve dette spillet ut?

Det positive

Etter spillet er halvveis nedlastet har du faktisk en mulighet til å gå inn på det og øve på de grunnleggende ferdighetene: skyting, dribling, pasninger og så videre. Installasjonen fortsetter mens du spiller. Dette er en veldig grei egenskap da mange venter i timevis for å komme inn på et spill.

Da spillet er ferdig nedlastet behøver du bare å registrere deg med emailen din, og vipps- er du i NBA sin verden! På hjemmeskjermen ser du seks alternativer: Play now, myTeam, my career, my league, 2ktv og features. Play now er å gå umiddelbart inn i en match med folk online eller venner. Her kan du spille som enten en dame eller en mann.

Du kan velge å spille enten mot programmet, eller mot folk; og hvis du har valgt å spille mot programmet kan du med noen få tastetrykk endre vanskelighetsgraden på programmet, akkurat som FIFA, noe som er perfekt for en nybegynner.

En funksjon som har utmerket seg er den som gjør at du kan spille med NBA lagene slik de er i sanntid. Dette vil si at alle skader spillere har pådratt seg i virkeligheten er med i laget da du spiller. Dette er særdeles imponerende, og et absolutt pluss i boka.

MyTeam spillemodusen er kanskje det beste med NBA2k21. Pakkeåpningene i år er mer belønnende enn de har vært noen gang, og mini-spill modusene er overaskende nervepirrende med tanke på at de ikke gir så store belønninger. Spillere over hele verden kan være enige i at NBA virkelig har overgått seg selv i år med MyTeam.

My Career modusen har endret seg på den måten at prestasjonene dine og utviklingen din blir mer «merkbare», altså at det er mer rom for tilfredstillelse da du spiller.

Nå kan du faktisk redigere WNBA spillere, men her er det enda mer rom for forbedring.

Stemmeskuespillet dette året er fantastisk, kommentatorene har perfekte replikker til hvert tilfelle.

Bakgrunnsmusikken inneholder noen ordentlige stjerneskudd innen rap, men etter en stund kan du bli lei av de samme sangene om og om igjen, men da har du heldigvis sjansen til å skru den av.

Selve in-game bevegelsen dette året er nydelig, driblingen går lekende lett, skytingen er realistisk og generelt lystrer spilleren fingrene dine perfekt.

Det negative

Forsvarsspillet i 2k er enda ikke fullt så bra. For å ta ballen fra angriperne springer man heller inn i angriperen og håper på det beste, i stedet for å kutte angriperen av slik man ville ha gjort i virkeligheten.

MyLeauge har ikke endret seg siden 2k20, og noen endringer hadde absolutt vært nødvendige.

Du kan ikke lage egne kvinnelige spillere, noe som er kjipt for den kvinnelige fanbasen.

Du kan ikke opprette egne turneringer. Dette er litt dumt: tenk deg hvor morsomt det hadde vært å spille mot vennegjengen din i en nervepirrende turnering.

Det visuelle er fortsatt veldig likt 2k20, med unntak av noen nye helsprøe frisyrer og tatoveringer.

Konklusjonen

Det er dessverre ikke mye forskjell mellom denne versjonen og 2k20, så med mindre du er hardcore MyTeam fan, vil jeg ikke si dette spillet hadde vært verdt prisen.

Spillet koster 750 kr på Xbox seriene, 700 kr på PlayStation, og 580 kr på steam for PC. Dette er masse penger, så man må spørre seg selv om det faktis er verdt det, før man kjøper det.

Naturligvis er dette bare min mening, så jeg foreslår dere å se på litt gameplay av spillet før du selv kommer fram til en konklusjon.