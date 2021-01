Ungdommens valg 2021: – Gratis kultur og idrett for barn

Vi i U247 vil frem mot stortingsvalget til høsten presentere flere saker om valg og valkamp det neste drøye halve året. Målet er å vise dere der hjemme hva de forskjellige politiske partiene står for, og hva de lokale politikerne her mener om veien videre for sin kommune, og landet so helhet.

I den forbindelse vil vi fremover stille alle politikerne som representerer et parti i kommunestyrene rundt om i Vesterålen et knippe spørsmål som skal gi dere et innblikk i den politikerens parti.

Nå er turen kommet til Arbeiderpartiets varaordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo. Hun har sittet på fylkestinget for sitt parti, og var i forrige periode ordfører i Sortland for Ap.

Navn: Tove Mette Bjørkmo

Alder: blir 60 i år

Parti: Arbeiderpartiet

Hvordan ble jeg involvert i politikk?

– Jeg har vært aktiv i fagforeningsarbeid og LO medlem siden tidlig på 80 tallet. Det fagligpolitiske arbeidet var en viktig del av tillitsvalgtrollen. Jeg startet min karriere som tillitsvalgt ved Kleiva landbruksskole. Jeg har stemt Arbeiderpartiet ved alle valg siden jeg begynte å stemme, og for meg har det aldri vært noe alternativ. LO, fagbevegelsen og Arbeiderpartiet hadde og har mange sammenfallende saker. Den gangen var jeg spesielt opptatt av lik lønn for likt arbeid, omsorgspermisjon ved barnefødsler, arbeidstidsordninger, full barnehagedekning osv. Jeg har engasjert meg i mange enkeltsaker i kommunen, regionalt og på nasjonalt nivå. Jeg har vært med å starte opp Kleiva barnehage, vært med å «berge» Bjørkmo barnehage fra konkurs. Jeg skjønte fort at det var viktig å være politisk engasjert for å gjennomføre viktige samfunnsoppdrag. Mitt engasjement har startet med arbeidslivet og saker som har viktig for barn og familie. De nære tingene har hatt stor betydning. Dette har jeg hatt med meg gjennom hele min politiske karriere siden 1995. Jeg har gjennom politikken fått muligheten til å påvirke, og oppnådd resultater. Jeg har vært heldig.

Har du noen gang vurdert å skifte parti?

– Jeg har aldri vurdert å skifte parti. Jeg definerer meg selv som en del av grunnfjellet i Arbeiderpartiet og jeg står støtt der.

Hvorfor bør ungdom engasjere seg politisk?

– Min holdning er at alle bør engasjere seg i samfunnsutvikling. Det kan være på forskjellig nivå og de unges stemmer er spesielt viktige. Ungdommen har andre impulser enn eldre med lang erfaring, som vi absolutt trenger inn i politikken. Dersom vi skal greie å utvikle et moderne samfunn for framtida må vi ha med oss de som skal være en del av det.

Hva ville du gjort om Ap fikk styre kommunen din?

Det skal bygges ny skole, idretts- og svømmehall. Arbeidet må prioriteres høyt slik at det blir raskest mulig igangsetting og satt tydelig mål for ferdigstilling. Det skal jobbes enda mer systematisk mot ufrivillig deltid i kommunen. Dersom vi skal greie å rekruttere nok fagfolk må vi sørge for å kunne tilby større stillinger. Ferdigstille Bjørklundvegen. I tillegg få utført en gjennomgang av den trafikale situasjonen i Sortland for å vurdere om det er grunnlag for endringer. Målet er å oppnå ytterligere reduksjon av interntrafikken.

Om Arbeiderpartiet parti fikk styre landet