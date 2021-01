Ungdomsfabrikken: – Jeg husker en tid da sprit ikke var lov her

Du har kanskje lagt merke til noen plakater hengende på døren til klasserommet deres, hvor det står noen datoer og tidspunkt, og forskjellige aktiviteter. Disse aktivitetene blir arrangert av ungdomsfabrikken, som er lokalisert nede ved Kulturfabrikken. To av arrangørene, Robert Larson og Rikard Jakobsen, forteller litt om hva ungdomsfabrikken egentlig er, og hva de tilbyr.

Hva er formålet bak ungdomsfabrikken?

– Jo, formålet er at vi gjerne vil skape et godt tilbud for ungdom, først og fremst for å fange opp de som ikke er så ressurssterk, slik at de kan delta i aktiviteter, og bygge relasjoner, forteller Larson.

Hva tilbyr dere?

– Dette er jo først og fremst et møtested for unge, hvor det blir arrangert aktiviteter, som for eksempel ping pong. Besøkende har mulighet til å spille videospill, høre på musikk, lese bøker, bruke et mediestudio hvor en kan redigere bilder, lage sanger, og lignende. I tillegg har vi en rockebrakke, og et dansestudio. Det er ofte vi arrangerer workshops, og andre arrangementer. Vi har for eksempel nettopp arrangert Nord-Norges Beste Gamer, hvor flere konkurrerte i spill, forteller Jakobsen.

Er det noen aldersgrense?

– Vi har ingen fastsatte grenser, men 13-20 år er den mest ønskete målgruppen, forteller de.

Hvordan promoterer dere dette tilbudet?

– Vi henger opp plakater, og vi har henvendt oss til flere skoler for at de skal opplyse om tilbudet til flere. Det er ikke bare lett for å si det sånn, forteller Larson.

Hvordan fungerer dette med Corona pustende i nakken?

– Vi merket tydelig nedgang i en periode før Jul, men vi bygger oss kraftig opp igjen, og i går satt vi faktis besøksrekord, med hele 45 besøkende! Vi følger selvfølgelig alle smittevernstiltakene, og alle som kommer inn må registreres. Vi er også veldig nøye med å sprite ned, sier Larson før Jakobsen skyter inn:

– Ja, jeg husker en tid da sprit var forbudt her, skyter en leende Rikard inn.